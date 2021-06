La Multimed si congeda con un sorriso

Chiude la stagione in bellezza la formazione maschile del Multimed Volley Vercelli che nell'ultimo turno della seconda fase del campionato maschile di Serie C ha superato con il punteggio di 3 set a 1 la Pvl Cerealterra alla palestra Bertinetti.

"Sono molto soddisfatto sia per risultato che per essere riusciti a concludere positivamente la stagione - dice il coach della Multimed Fabio Zimbaldi - Bene le prime due frazioni nei quali abbiamo avuto il controllo completo e non siamo mai andati in affanno. Poi, nel terzo set, un leggero calo ha permesso ai torinesi di accorciare le distanze, ma nel quarto periodo siamo riusciti a riprendere in mano il pallino del gioco e a chiudere la pratica. Ora una settimana di stop, poi ci ritroveremo con la società per parlare della prossima stagione".

Avvio con il botto dei pallavolisti vercellesi che in breve si portano sul 2-0 (25-16 e 25-8). Nel terzo set gli avversari riducono le distanze (25-21), ma nella quarta frazione devono alzare bandiera bianca (25-21).

