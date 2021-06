Un argento e un bronzo per lo Skating Vercelli

Gli atleti dell'Asd Skating Vercelli non finiscono di conquistare lusinghieri risultati al Trofeo nazionale Uisp Piemonte 2021 piazzandosi fra i migliori atleti. Enorme la soddisfazione, davvero un bel regalo per il presidente del club biancorosso Marinella Gibin e per il suo validissimo staff tecnico. Nell'impianto di Settime d’Asti, per la categoria F1 C femminile, la bravissima Ilaria Perugino, classe 2009, ha conquistato la medaglia d'argento per niente intimorita dalla sua prima esperienza in una competizione di questo livello. Si è resa protagonista di una bellissima prova pattinando il proprio programma con sicurezza, precisione e grinta. La medaglia di bronzo è andata a cingere il collo della compagna di squadra Anita Berveglieri, che ha davvero anch'essa ben impressionato pubblico e giuria con la sua coinvolgente ed elegante prestazione. La dodicesima piazza è stata colta dalla brava Maria Cecilia Castiglione, che in una categoria veramente competitiva e agguerrita, ha dimostrato precisione e determinazione nel presentare i nuovi elementi tecnici acquisiti in questa stagione. Grande la soddisfazione in casa Skating. I tecnici si dichiarano entusiasti delle prove delle pattinatrici: "Tutte le tre atlete hanno pattinato davvero molto bene confermando con questi prestigiosi piazzamenti l'ottimo bagaglio tecnico che in questa stagione hanno notevolmente acquisito e consolidato grazie al lavoro svolto da loro con tenacia e passione. Siamo felici dei risultati raggiunti, ma ancor più della serenità che tutte hanno dimostrato. Ci è sembrato di tornare a quella “normalità” che atlete di questa età e livello hanno bisogno per crescere sportivamente e umanamente".