Gonella morto per Coronavirus a 53 anni

L'ex giocatore dell'Hockey Club Amatori Vercelli Osvaldo Gonella è morto a 53 anni, vinto in Argentina dal maledetto Covid-19. Arrivato al Lodi nel 1990 proveniente proprio dal Forte dei Marmi, ha giocato con i lombardi fino 1995/96, anno in cui la società lodigiana è stata dichiarata fallita. Gonella è quindi passato all'Hockey Amatori Vercelli del presidente Lorenzo Piccioni sfiorando in due occasioni la conquista dello scudetto. Nel 1998 al PalaPregnolato i gialloverdi allenati da Nino Caricato persero la finalissima di Coppa dei Campioni contro l'Igualada dopo aver battuto in semifinale la corazzata Novara.

"Gonella era un guerriero - ha scritto su Facebook il direttore sportivo dell'Engas Hockey Vercelli Davide Costanzo, ex compagno di squadra dell'argentino - Lottava sempre per il bene della squadra e aveva un grande rispetto dei compagni. La notizia della sua morte mi ha gelato".