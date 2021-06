Morena, subito un successo all'esordio

Morena Garbiero, subito un successo all’esordio. Nei giorni scorsi si è disputato al Teatro Angelini di Crescentino il Trofeo “Cup Fnbbi Csen”, una competizione di bodybuilding e fitness di preminente interesse nazionale riconosciuta dal Coni che ha registrato la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia. Domenico Maida, responsabile e personal trainer della Ssd New Palestra Colosseum di Crescentino annuncia che la sua atleta Morena Garbiero ha partecipato alla sua prima competizione portando a casa il successo nella categoria Bikini -163 cm. (confrontandosi con atlete più giovani) e nella categoria Bikini Over 35. L’atleta, durante la chiusura delle palestre per l’emergenza sanitaria, ha continuato a seguire le direttive del suo coach in maniera impeccabile. Entrambi hanno lavorato per migliorare i dettagli finali e Maida si ritiene molto soddisfatto e orgoglioso degli ottimi risultati conseguiti dalla sua atleta. Morena Garbiero ora si sta preparando per portare una forma fisica ancora migliore al Trofeo nazionale Fnbbi che si terrà al Teatro Angelini di Crescentino sabato 26 giugno.