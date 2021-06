Una battagliera Pfv è qualificata alle finali

Una Pallacanestro Femminile Vercelli dai due volti alla Bertinetti vince ancora in volata contro l'Arona Basket per 63-60 e si aggiudica il primo posto nel girone di qualificazione alle finali a quattro della Coppa del Centenario Fip indipendentemente dal risultato della gara con il Novara Basket che verrà recuperata mercoledì 9 giugno, con inizio alle ore 20,30 alla palestra Bertinetti di Vercelli, e ormai ininfluente per la classifica.

Come all’andata la gara contro l'Arona è stata molto tirata ed equilibrata e le ospiti, mostrando di correre di più, di avere maggiori determinazione e mira, mettevano subito un buon divario tra sé e le padrone di casa che apparivano un po' scariche: 12-24 al 10'.

Nonostante gli sforzi delle ragazze di coach Gabriele Bendazzi, trascinate dalle solite Ansu e Acciarino, con la Coralluzzo, la Sarrocco e tutte le altre a dare una mano, lo scarto rimaneva invariato a metà gara: 26-38, poiché si segnava poco e la sfida sembrava avviata a concludersi con una sconfitta interna.

Nella ripresa, però, le cestiste vercellesi davano segni di risveglio, sempre con una Acciarino super (7 su 8 da 2; 7 su 10 ai liberi, 12 rimbalzi e +30 di valutazione), alla quale faceva eco sotto le plance Ansu (22 punti e 10 rimbalzi, un po' penalizzata dalla direzione arbitrale) e, con grande acume tattico e con il buon supporto in regia di Coralluzzo, Bassani, Deangelis e Sarrocco, riuscivano ad impattare al 27' per mettere poi la tesa avanti (50-46) e chiudere in perfetta parità al 30' sul 50-50.

L'ultimo quarto era tutta una volata, condotto punto a punto con vantaggi mai superiori a +1 per entrambe le contendenti. La Pfv mostrava però più acume tattico, faceva circolare meglio la palla e, grazie all’esperienza di alcune sue giocatrici otteneva un primo vantaggio a +3 a 22’ secondi dalla fine (canestro più tiro libero di un’ottima Coralluzzo in uno contro uno) subito ribattuto sul capovolgimento di fronte. Sotto di 1 punto a 5 secondi dalla fine le lacuali optavano per un fallo tattico sulla ripartenza delle avversarie: purtroppo per loro, però, lo commettevano su Acciarino che, freddissima, dalla lunetta, metteva dentro i due tiri del nuovo +3. Il tiro della disperazione delle ospiti, per ottenere almeno i supplementari, finiva corto in mano alla Coralluzzo che poteva così esultare con le compagne che hanno giocato da squadra, mettendo tutte un mattoncino importante e facendole un bel regalo per il suo compleanno.

Tabellino Pfv: Acciarino 21, Bassani, Coralluzzo 6, Rey 1, Bertelegni 2, Pollastro 4, Ansu 22, Deangelis 2, Sarrocco 2, Migliorini 3 e Perucca.

Ora le finali a quattro, dopo che si sarà tenuto lo spareggio fra le tre seconde classificate dei gironi per designare la quarta finalista.