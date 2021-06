"Il Museo dello Sport all'ex Enal"

Proposta di realizzazione del "Museo dello Sport" di Vercelli. Il presidente dell'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport sezione "Marino Frova" di Vercelli, Enrico Falabino, ha scritto una lettera al sindaco Andrea Corsaro e all'assessore allo sport Mimmo Sabatino chiedendo se ci fosse la possibilità da parte del Comune di Vercelli di realizzare il Museo dello Sport "che potrebbe trovare la sua ubicazione nel palazzo Enal-Ex Dopolavoro provinciale antistante alla piazza Cesare Battisti".

Scrive Falabino: "Questo progetto recupererebbe la struttura che dopo il suo restauro è rimasta inutilizzata e che darebbe lustro a tutto lo sport vercellese e alla città già ricca di storia. Adiacente al palazzo vi è la sala dell'ex Cinema Astra dove si potrebbe realizzare un salone per conferenze, dibattiti, etc. Personalmente vedo questa struttura come museo, ma se ci sono altre sedi nella nostra città più predisposte per accogliere il Museo dello Sport sarebbero valide ugualmente".

Conclude il presidente dell'Unvs di Vercelli: "Oltre al Museo dello Sport il palazzo Enal-Ex Dopolavoro provinciale potrebbe accogliere la sede della Fc Pro Vercelli 1892 che ha perso la sua dimora storica. Altri spazi potrebbero essere utilizzati da alcune associazioni sportive della nostra città".

La lettera è stata protocollata il 19 aprile 2021 in Comune.