Federica Isola convocata dalla nazionale per l’Olimpiade di Tokyo

La notizia era nell'aria da più di un anno, ossia da quando la nazionale italiana di scherma aveva staccato il pass per i Giochi, ma il Covid aveva cancellato tutto. Ma ora, quando non ci sembrano più essere dubbi sulla fattibilità delle Olimpiadi, è arrivata l'ufficialità: Federica Isola è stata convocata per Tokyo 2021.

La spadista vercellese sarà in pedana con le sue compagne Rossella Fiammingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio. Per "Chicca" si tratta della prima partecipazione ai giochi: un sogno che si realizza.