Brilla l'argento di Arianna

Sugli scudi un altro talento dello Skating Vercelli: Arianna Demaria, classe 2010. Arianna calzò il primo paio di pattini per gioco, un gioco che giorno dopo giorno allenamento dopo allenamento si è trasformato in passione, tanto da portarla fin da bimba a impegnarsi con sacrificio e costanza negli allenamenti quotidiani. La Demaria ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria F1B femminile nella fase del Trofeo nazionale Uisp Piemonte 2021 organizzata a Pozzolo Formigaro (Alessandria). La pattinatrice vercellese, nonostante il lungo periodo di stop agonistico per la pandemia, ha sfoggiato molta grinta e convinzione, fin dai prova pista, dimostrando la sua matura personalità. L'ottima prestazione fornita dalla pattinatrice non ha stupito i tecnici che quotidianamente la seguono, la voglia di lavorare sodo e il tanto impegno dimostrati negli allenamenti non potevano portarla che a questi risultati… Una trasferta e una gara da ricordare per Arianna che ha contribuito a rappresentare in maniera egregia sia lo Skating che la città di Vercelli.