La Stamperia Alicese pensa già al big match

Nella storica palestra del Cus Torino di via Braccini a Torino la Stamperia Alicese Pallavolo Santhià mette il sigillo della sua quinta vittoria consecutiva nella seconda fase del campionato maschile di Serie C in vista delle finali per il salto in B. La squadra allenata da Cristiano Giribuola ha battuto i padroni di casa con i parziali di 13-25, 20-25 e 22-25.

I torinesi hanno vinto una sola gara su cinque, mentre per i santhiatesi il bottino è pieno con cinque successi su cinque match. Solo la Scuola Pallavolo Biellese vanta l’imbattibilità nella seconda fase come il Santhià. Sabato 12 giugno alla palestra Comunale "Citta" scenderanno sottorete proprio i biellesi. La gara con il Cus Torino è stata a senso unico con la Stamperia Alicese che nel primo set ha ribadito la sua supremazia che ha poi gestito nei parziali successivi, salvo controllare il ritorno dei padroni di casa nel finale del terzo periodo.

Ora arriva la partita decisiva contro la Scuola Pallavolo Biellese. Entrambe le due squadre nella seconda fase sono a punteggio pieno a 15 punti a cui si sommano quelli conseguiti nel girone della regular season. Per la Pallavolo Santhià 15+29 (44), per la Scuola Pallavolo Biellese 15+27 (42) con il Volley Novara terzo a quota 36 totale e fuori dai giochi. Ai ragazzi di coach Giribuola basterà un solo punto per chiudere la seconda fase in testa alla classifica che dà il diritto a disputare la finale per il salto di categoria contro la prima classificata dell'altro raggruppamento che vede il Fenera Chieri a 43 punti e il Gold Racconigi a 42 giocarsi la qualificazione. Le prime classificate dei rispettivi raggruppamenti si giocheranno la promozione in B al meglio dei tre incontri.

