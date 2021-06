La Mokaor cade sotto i colpi del San Paolo

Passo falso della Mokaor Vercelli che è stata superata alla palestra Bertinetti con il punteggio di 3-0 dalla Pallavolo San Paolo nella seconda fase del campionato di Serie C femminile.

"Purtroppo le assenze per infortunio della Bertinazzi e della Segnan, aggiunte al forfait all'ultimo minuto della Macellaro hanno sicuramente pesato su queste ultime sfide, ma l'atteggiamento di chi è sceso in campo non è stato certamente encomiabile - hanno detto i dirigenti della società vercellese - Peccato perché si poteva fare qualche cosa in più. Ora pensiamo alla gara di sabato prossimo, ultima della stagione, cercando di chiudere in bellezza e poi partirà la programmazione per la prossima annata".

Bene la Bertolone, mvp della sfida con 10 centri, seguita da Prinetti (9 punti) e Comello (8). Avvio di match equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto, ma alla fine a spuntarla sono le torinesi (25-23). Sotto per uno set a zero, le ragazze allenate dal duo Gherardi-Vigliani non riescono a trovare il bandolo della matassa. Le ospiti ne approfittano e bissano (25-17). Stessa musica nel terzo periodo con le torinesi che chiudono agevolmente la pratica (25-15).

