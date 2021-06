Isola d'argento e Piatti di bronzo

Il 5 giugno è stata una grande giornata per gli schermidori e schermitrici piemontesi impegnati ai campionati italiani assoluti a squadre di Napoli. Dalla prove di spada maschile è infatti arrivato il titolo delle Fiamme Oro, con il torinese Simone Mencarelli grande protagonista.

Accompagnato dai compagni di squadra Marco Fichera, Valerio Cuomo e Davide Di Veroli, l'atleta che si allena alla Ginnastica Victoria col padre Maurizio e che quest'anno si era già laureato campione italiano Giovani, ha conquistato una preziosissima vittoria grazie alla finale dominata 45-28 contro l'Esercito, dopo aver superato l'Accademia Scherma Marchesa Torino per 45-30 in semifinale e il Cus Pavia per 45-26 ai quarti.

Le soddisfazioni piemontesi non si sono fermate qui, perché oltre al brillantissimo quarto posto dell'Accademia Scherma Marchesa Torino nella gara maschile, sono arrivati gli argenti di Federica Isola e Alessandra Bozza con l'Aeronautica Militare al femminile. Per la vercellese e la torinese una sconfitta in finale per 42-34 contro l'Esercito dopo aver superato la Pro Novara Scherma (ottava a fine gara) ai quarti e la Methodos Catania in semifinale.

Altri risultati degni di nota: l'argento nella spada maschile per Lorenzo Buzzi e Giacomo Paolini (entrambi di base alla Marchesa) con l'Esercito, il bronzo sempre al maschile per Enrico Piatti (vercellese che si allena alla Ginnastica Victoria Torino) e Andrea Vallosio (ancora Marchesa) con l'Aeronautica; il bronzo nella gara femminile di Alice Clerici (Fiamme Oro e Marchesa).