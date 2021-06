Il Panathlon Club celebra l'Hockey Vercelli

Il Panathlon Club di Vercelli festeggia la stagione sfavillante dell'Engas Hockey Vercelli. Lo farà sabato 19 giugno a partire dalle ore 11,30 al ristorante "Borgo Antico" di Borgo Vercelli.

"Finalmente si ricomincia - dice il presidente del Panathlon Club di Vercelli Agostino Gabotti - Dopo le sospensione delle varie conviviali precedenti dovute all'emergenza sanitaria è arrivato anche per noi il momento di ripartire. Non vedo l'ora di abbracciare i nostri soci. L'Hockey Vercelli ha chiuso un'annata indimenticabile ottenendo la promozione in Serie A1 e vincendo il titolo italiano di categoria. Inoltre i nerogialloverdi hanno conquistato le Coppe Italia di A2 e B. Il Panathlon Club ha così pensato di dedicare alla società del presidente Gianni Torazzo la conviviale di giugno".