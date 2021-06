I Vercelli Rices perdono con il Reba Torino

Periodo decisamente poco propizio per i Vercelli Rices che incappano in un'imprevista sconfitta casalinga contro il fanalino di coda Reba Torino (63-64) nella penultima giornata del girone A del campionato di pallacanestro maschile di Serie C Silver.

L'ultima sfida stagionale alla palestra Bertinetti si presentava con premesse ben diverse, considerando che i torinesi finora non avevano centrato nessun risultato utile: ovvero sempre battuti. Coach Galdi parte con il quintetto composto da Gagnone, Giromini, Ghezzi, Morello e Martinotti. Non sono della partita Reiser e Vercellone infortunati. Per vedere un canestro targato Vercelli Rices bisogna aspettare 7 minuti, non che gli ospiti facciamo molto meglio tanto che affondano quasi subito, appena i nostri trovano la giusta concentrazione (al 10' 13-7). I cestisti vercellesi giocano con buona intensità e sfruttando la caparbietà di Martinotti tengono a distanza gli avversari. C'è spazio per i giovanissimi Liberali e Cattaneo e un ritrovato Giordano, il tutto per confezionare il 27-20 con cui si va all'intervallo. Le basi per interrompere la striscia negativa insomma ci sono. Invece il terzo tempino si apre con una reazione del Reba Torino che non solo recupera il gap, ma si porta anche in vantaggio. Il rientro è immediato e almeno l'equilibrio è ristabilito (al 30' 44-44). I Vercelli Rices trovano smalto con l'ingresso di Raise e Giordano, sono loro che conducono la squadra fino ad un buon +7 quando mancano tre minuti al termine. Poi all'improvviso cala la tensione: due triple del Reba e qualche tiro forzato provocano un inaspettato black out. Ghezzi rimedia con una bomba ristoratrice (59-59). Mancano 10 secondi alla sirena, sul 63-63 i vercellesi commettono fallo sulla percussione ospite. Basta un libero per dare il via libera ai torinesi.

Tabellino Vercelli Rices: Gagnone p.ti 2, Giromini 12, Ghezzi 5, Morello 8, Martinotti 16, Giordano 8, Raise 10, Cattaneo 2, Agoglia, Liberali e Rovera.

