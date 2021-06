Borgovercelli: il sogno non è ancora sfumato

Sconfitta casalinga per la LG Trino nella nona giornata del girone A di Eccellenza 2020/2021. I ragazzi di mister Roberto Gioia, nel giorno del ritorno del pubblico al “Roberto Picco”, sono stati superati dal Borgaro per 2-1. Turno di riposo, invece, per il Borgovercelli del tecnico Gregory Moretto che la matematica tiene comunque in corsa per il primo posto.

A due giornate dalla fine del campionato i borghini hanno sei e cinque punti di distacco da RG Ticino, prima, e La Biellese, seconda, due formazioni che devono ancora riposare. I lanieri si fermeranno domenica 13 giugno quando il Borgovercelli farà visita alla RG Ticino, match che la squadra di Moretto dovrà far suo per restare in corsa. All’ultima giornata, infatti, i novaresi riposeranno, mentre i borghini ospiteranno il Lucento e La Biellese sarà di scena a Trino. In sostanza le due compagini vercellesi saranno un po' l'arbitro di questo finale di campionato per decidere chi salirà in Serie D.

Sconfitta interna, invece, per la LG Trino: Borgaro in vantaggio al 21' con Gerbaudo, raddoppio di Sarao al 48', mentre al 78' Bissacco accorcia le distanze per i vercellesi, ma la partita termina sull'1-2.

Gioia ha schierato: Dinaro, Albino, Battista (dal 64' Bytyci), Bussi, Baggio, Francia, Brugnera (dal 55' Bissacco), Birolo, Ferrari, Cabrini (dal 19' Coppola e dal 58' Roncarolo) e Giarola (dal 58' Misbah). A disp. (Berruti, Pane, Moracchiato e Troplini).

Gli altri risultati: Aygreville-RG Ticino 3-3; Pro Eureka-Lucento 0-1; La Biellese-Dufour Varallo 3-0; Atletico Torino-Oleggio 0-2; ha riposato: Borgovercelli.

La classifica: RG Ticino p.ti 23; La Biellese 22; Borgovercelli 17; LG Trino e Aygreville 12; Borgaro, Oleggio e Pro Eureka 10; Lucento 5; Atletico Torino 3; Dufour Varallo 2.

