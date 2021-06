Pro Vercelli: Jukaj riapre il campionato

Arsid Jukaj riapre il campionato della Primavera 3 della Pro Vercelli. Tiene vive le speranze a una giornata dal termine del girone A del Trofeo "Dante Berretti".

L'attaccante dei baby leoni ha steso con una doppietta realizzata all'11' e al 66' la capolista Novara nel derby giocato al campo "Mario Ardissone" di via Vicenza. Azzurri in dieci per tutta la ripresa a causa dell'espulsione rimediata da Pereira. La Pro così accorcia sui "cugini" portandosi a -1. Nell'ultimo turno il Novara riceverà l'Alessandria, mentre i bianchi saranno di scena in trasferta contro il Lecco. Con questo risultato i vercellesi hanno anche vendicato il sonoro ko (5-0) dell'andata.

Mister Antonio Alacqua ha schierato: Caressa, Dall'Olio (dal 90' Di Chio), Brollo, Pane, Vetri, Formia, Mezzatesta, Runcio (dal 51' Imperato), Jukaj (dal 69' Ferrari), Maggio e Rosset (dal 90' Peretti). A disp. (Vallacchi, Liberali, Tourè, Roberto, Oro, Campana, Peirano e Fiore).