Trofeo "Gambino" di mountain bike

E’ in programma domenica 6 giugno a Madonna delle Vigne di Trino il primo Trofeo "Gambino", valido per la prima prova del “Trophy” di mountain bike per i Giovanissimi. La manifestazione è organizzata dal Team Frogs.

Il ritrovo è fissato sulla strada provinciale 34 a Madonna delle Vigne alle ore 12, mentre le prime partenze avverranno dalle 14 e le gare ci saranno per tutto il pomeriggio.

Il percorso è prettamente sterrato con passaggi tecnici e di difficoltà rapportata ad ogni categoria. Per le categorie G1 e G2 la lunghezza è di 300 metri con un dislivello di 4 metri a giro: saranno due i giri per la G1 e tre quelli per la G2. Per le categorie G3 e G4 il percorso misura 600 metri con 18 metri di dislivello a giro: due i giri per la G3 e tre i giri per la G4. Infine per le categorie G5 e G6 la lunghezza del tracciato è di 800 metri con 30 metri di dislivello a giro, saranno due i giri per la G5 e tre per la G6.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà presente un'ambulanza con equipaggio composto da due soccorritori, un operatore Dae e un medico. La prova del percorso nel giorno della gara sarà dalle ore 9 alle 12,30. Non verrà effettuato il gioco ciclismo.

