Musetti nuovo allenatore del Livorno Ferraris

Sarà Massimiliano Musetti il nuovo allenatore dell'Asd Livorno Ferraris Calcio 1926. Ad annunciare l’arrivo del nuovo tecnico dei livornesi è il presidente Rocco Cafarelli: "E’ un buon tecnico con un'ottima esperienza. Con lui vogliamo fare un lungo progetto e puntare sui nostri giovani di qualità".

Musetti, ex Tridinum, arriva al Livorno Ferraris con l'obiettivo di far tornare i granata in Prima Categoria: "Il nostro obiettivo principale è centrare i playoff per poi provare a salire di categoria - spiega ancora Cafarelli - Faremo un incontro anche per capire come potenziare l'organico. L'obiettivo nostro è comunque quello di far crescere anche il nostro settore giovanile, puntando a inserire in prima squadra alcuni ragazzi dell'Under 19".

Un obiettivo, quello di puntare sui ragazzi, che si sposa con il progetto del Torino Fc Academy, con cui è stata firmata un'affiliazione per i prossimi tre anni.

