Gran Trofeo Mediofondo: si alza il livello

Un ex pro, un ultracycling e una campionessa italiana di duathlon così il livello degli atleti alla Gran Trofeo Mediofondo di ciclismo è sempre più alto: 335 gli atleti in classifica e 90 i team.

Al termine delle prime tre gare domina la classifica il Myg Cycling Team con 2.817 punti seguito da Asd Brontolo Bike 2.373), Asd Gc ‘95 Novara 1.554, Pedale Trinese 765, Effebike 764, Funtos Bike 747, Livorno Ferraris 738, Rodman Azimut Squadra Corse 599, Team Cycling Center 506) e Cusati Bike Racing Team 411.

Il Gran Trofeo Mediofondo è l'alternativa ai circuiti di Granfondo, ma è soprattutto la voglia di arrivare a fare bene di superare se stessi e gli ostacoli che ci pone il destino, in fondo il ciclismo è proprio questo una metafora della vita, uno sport duro che ci insegna a non mollare tant’è vero che nella tappa “Gli Aironi” vinta da Michele Morini dell'Asd Team Cycling Center, nel tratto della salita cronometrata di Piancerreto si è assistito anche a un arrivo a piedi scalzi, con la bici in spalla a seguito della rottura del cambio dove la fatica si mescolava a sorriso largo.

La prossima tappa “Riso e Vino” si terrà a Trino domenica 13 giugno con il tratto agonistico sulla salita cronometrata tra Gaminella di Mombello e Chiolengo.

