Antonio campione italiano di kickboxing

Antonio Piacquadio, 12 anni e tanta grinta. Il giovane atleta crescentinese allenato da Cristiano Bertolina sale sul podio conquistando a Rimini il titolo di campione italiano assoluto categoria Cadetti di kickboxing specialità kick light -37 chili cintura b.m.n.

Piacquadio ha solo una precedente esperienza, l’interregionale Piemonte-Valle d’Aosta: "Ho perso a Giaveno, poi mi sono allenato tutto l'anno per questa gara. Ho provato altri sport, calcio, tennis, equitazione e nuoto, ma senza entusiasmo fino a quando non ho provato la kickboxing. Mio papà me lo diceva sempre che dovevo provare questa disciplina - spiega - Mi alleno 3 giorni alla settimana dalle ore 19 alle 20,30. E' disciplina simile alle arti marziali, Cristiano Bertolina è un maestro bravissimo e insegna bene".

Antonio in palestra si allena con la mamma, mentre il fratello Michele segue le orme del papà sui campi da calcio, una famiglia in cui lo sport è di casa: "Vincere è stato troppo bello, dopo tutti i sacrifici che ho fatto questo titolo è stata una grande emozione. Voglio ringraziare il mio maestro e tutta l’associazione Asd Future Fight Team Munera, i miei compagni, sia di Crescentino che di Casale Monferrato, perché in palestra tutti mi hanno aiutato tanto, mi alleno con quelli più grandi che mi correggono, devo a tutti loro il mio successo", conclude Antonio

"Orgoglioso di avere il diciottesimo campione italiano della nostra società - dice Bertolina - In una piccola realtà come Crescentino far diventare grandi dei ragazzi è una soddisfazione. Consiglio a chi vuole provare di fare sempre una piccola ricerca prima di iscriversi ai corsi per non perdere tempo inutilmente, essere in una Federazione conta".

