Il Piemonte Sport di 50 anni fa, un gruppo storico

Quando si parla di fare gruppo nel calcio o in qualsiasi altra disciplina sportiva vengono citati tanti esempi. Ognuno può raccontare la sua storia e ricordare imprese. Alla recente ribalta gli Allievi del glorioso Piemonte Sport di Vercelli che nella stagione 1070/71 vinsero il campionato provinciale e conquistarono la Coppa Piemonte-Valle d'Aosta di categoria superando ai calci di rigore il Trecate nella finalissima giocata al campo "Luigi Bozino" di Vercelli. Una squadra straordinaria fatta allora da ragazzi diventati uomini, uomini veri.

A distanza di 50 anni quel fantastico gruppo si è ritrovato a tavola, sabato 29 maggio ad Asigliano, per una bellissima rimpatriata. C'erano il presidente di allora Gianfranco Strambi (che ha portato sul tavolo dei fiori biancorossi, i colori del Piemonte Sport), il direttore tecnico Pasquale Fiorenzi e l'allenatore Giovanni Tassi. Rivissuti momenti indimenticabili e non sono mancate le battute e le risate all'insegna di un'amicizia inossidabile che dura da tantissimo tempo.

Per qualcuno raggiungere la sede del convivio non è stato problema anche se i chilometri sono stati tanti: gli ex campioni regionali sono arrivati anche da Arezzo, Modena e Avigliana.

"Questo gruppo del 1970/71 a distanza di 50 anni ci ha regalato una giornata stupenda - sottolinea Pasquale Fiorenzi - Mi hanno commosso e io, Strambi e Tassi non possiamo far alto che ringraziarli. Hanno lasciato un segno importante nel Piemonte Sport e nei nostri cuori. A livello sportivo nella finale di Coppa Piemonte avevano battuto ai rigori un Trecate fortissimo. Infatti ben sette/undicesimi della compagine novarese alcuni anni dopo fu protagonista della promozione in Serie D. E poi non posso non ricordare l'amico allenatore Giovanni Tassi che detiene un record particolare alla guida dei giovani del Piemonte Sport. Infatti ha vinto tre Coppe Piemonte: con gli Allievi nel 1965/66, sempre con gli Allievi nel 1970/71 e con la Juniores nel 1985/86".

Ecco chi è intervenuto al convivio revival della squadra del 1970/71. Nella fotografia in piedi da sinistra: Mario Conte, Nando Bidin, Riccardo Rossi, Pino Roncon, Antonio Di Fatta, Renzo Caccavo, Maurizio Bilotta, Massimo Valli, Daniele Caccavo, Graziano Pollero, Franco Degiovannini e Antonio Motta. In basso da sinistra: mister Giovanni Tassi, il direttore tecnico Pasquale Fiorenzi, Sergio Mombelli e il presidente Gianfranco Strambi. Assenti Gianni D'Elia e Amatore Bosi.

