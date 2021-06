Cucco e la Erario vincono la "Bric e Fos"

Vittoria per Gianfranco Cucco (Vittorio Alfieri Asti) in campo maschile e per Maria Rosa Erario (Team Peretti) tra le donne alla trentaseiesima “Bric e Fos-Memorial Alberto Savio” disputata nel Bosco della Partecipanza ed organizzata dal Gruppo Podistico Trinese. Sono 217 gli atleti giunti al traguardo alla cascina Guglielmina. Nella classifica assoluta maschile vittoria quindi per Cucco che ha coperto i 9,5 chilometri del tracciato in 36 minuti e 3 secondi, davanti a Matteo Volpi (Solvay), terzo Giovanni Brattoli (Atletica Desio). Nella assoluta femminile la Erario (foto sotto Bio Correndo) ha completato il tracciato in 41 minuti e 43 secondi, seguita da Laura Rao (Doratletica) e Elisa Almondo (Dragonero).

Le classifiche suddivise per età. Tra gli uomini, nella Sm Andrea Brumana ha preceduto Simone Mozzato e Matteo De Santo; nella Sm 35 primo Alan Piletta Massaro, secondo Luca Nicolò Brusasco, terzo Gianluca Rizzi. Nella Sm 40 vittoria per Emanuele Massoni su Giuseppe Amato e Matteo Reami; nella Sm 45 primo Marco Zuccarin davanti a Paolo Zilvetti e Andrea Martini. Per proseguire, nella Sm 50 successo di Abdel Aziz Meliani su Gianluca Atzori e Michele Panza; nella Sm 55 primo Roberto Rabbachin su Enrico Dall’Angelo e Armando Greco; nella Sm 60 vittoria di Claudio De Mori su Gianni Canazza e Pieraldo Scoffone; nella Sm 65 primo Fabrizio Tiozzo davanti a Giancarlo Favaglioni e Gian Mario Acotto Gaio; nella Sm 70 primo Giovanni Loro, secondo Angelo Sereno Fassola e terzo Francesco Gavuglio.

Tra le donne, nella Sf prima Valeria Salzani su Wederyelesh Ashe Tikuye; nella Sf 35 vittoria di Aziza Tahirova su Simona Cetro e Monica Elena Castioni; nella Sf 40 successo di Daiana Florio su Yesenia Liliana Merizalde e Annalisa Foglino. Nella Sf 45 prima Silvia Marina Malagoli su Antonella Sartori e Elisa Dessimone; nella Sf 50 successo di Maria Rosa Ferrando davanti a Angela Emanuelli e Maria Muraro; nella Sf 55 Aurora Pasquino si è imposta su Milena Gianetta. Per concludere, nella Sf 60 prima Susanna Scaramucci su Antonietta Mancini e Miria Villabruna; nella Sf 65 prima Anita Tron; nella Sf 70 Gianna Annita Vaccari ha preceduto Angela Alloisio. La classifica dei gruppi più numerosi: vittoria per Olimpia Runners, seconda Bio Correndo Avis, terzo Team Peretti, quarto Garlaschese e quinto Vittorio Alfieri Asti.

