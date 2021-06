Gara rinviata per positività al Coronavirus

La gara Pallacanestro Femminile Vercelli-Novara Basket valevole per la seconda giornata di ritorno della Coppa del Centenario Fip, in programma mercoledì 2 giugno con inizio alle ore 18,30 alla palestra Bertinetti di corso De Rege, è stata rinviata a data da destinarsi, in via cautelativa, per il riscontro positivo avuto da alcuni componenti lo staff squadra al tampone rapido anti Covid-19 eseguito secondo i protocolli della Federpallacanestro.