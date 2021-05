Vercelli Rices: svanisce la possibilità dello spareggio

Due punti separano i Vercelli Rices dalla vittoria. In terra canavesana si impone l'Usac Rivarolo 58-56, precludendo la via dello spareggio promozione ai cestisti di coach Galdi. E’ mancato lo sprint decisivo quando nell’ultimo quarto i vercellesi si sono trovati con un margine di 5 punti di vantaggio. La partita si è decisa in quel frangente, con i padroni di casa capaci di recuperare in poco meno di un minuto il solco tracciato dai Rices. L’incontro del girone A del campionato maschile di Serie C Silver è stato equilibratissimo sin dalle prime battute (al 10' 13-15), con le difese ad imporre la loro fisicità complice un arbitraggio un po' troppo permissivo.

Biancoverdi aggrappati a capitan Morello e alla buona vena di Martinotti, ma squadra sempre alle prese con qualche black out che ne oscura le velleità. Il Rivarolo punta sull’esperienza e pur faticando riesce a spostare l’equilibrio del match a suo favore (al 17' 23-19), questione di poco conto poiché Morello accorcia le distanze e mette nuovamente tutto in discussione (al 20' 28-26). Anche nel terzo tempino l’inerzia non cambia, canavesani sempre avanti di 4 o 5 punti puntualmente ripresi dai Rices, bravi con una tripla di Ghezzi e un canestro di Giromini a fil di sirena a chiudere sul 43-43.

Ultimo periodo con Martinotti che dà il via alla mini fuga vercellese 45-50, quando mancano 6 minuti al termine. Sembra la strada giusta, invece Sartore trova una tripla e i tiri liberi per riportare i suoi in carreggiata (al 36' 51-50). Tra l'altro i bicciolani raggiungono il bonus falli e la difesa ne risente. A 24 secondi alla fine Morello mette due tiri liberi (57-56), fallo sistematico, il Rivarolo dalla lunetta porta il risultato sul 58-56. Rimangono sei secondi, Martinotti prova la tripla della vittoria che si infrange sul ferro.

2020 - Riproduzione riservata