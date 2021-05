Un pari per gli Under 17 della Pro Vercelli

Botta e risposta nella parte finale della partita tra Pro Vercelli e Novara. Il derby delle risaie, valevole per la prima giornata di ritorno del girone 1 del campionato nazionale Under 17, si è concluso 1-1 al campo "Mario Ardissone" di via Vicenza. Vantaggio degli azzurri ad opera di Gazoul all'81' e pareggio di Perrelli all'87' per la Pro Vercelli. Il mister delle bianche casacche Stefano Melchiori ha schierato: Samarxhi, Santi, Brollo, Ferri, Gallesio, Dubois (dal 57' Gasparoni), Bresciani (dal 68' Femiano), Perrelli, Romano, Viberti (dall'82' Barale) e Amato (dal 57' Gullotta). A disp. (Squatrito, Bianchi, Ricotti, Petrassi e Leon Garcia). Nel corso della ripresa sono stati espulsi Brollo della Pro Vercelli e Checcacci del Novara.

Intanto il Como ha superato 7-0 il Lecco. A riposo l'Alessandria.

Classifica: Como p.ti 11 (gare giocate 5); Novara 5 (gare giocate 4); Alessandria 3 (gare giocate 3); Pro Vercelli 3 (gare giocate 5); Lecco 2 (gare giocate 3).

Prossimo turno (seconda di ritorno - domenica 6 giugno, ore 15): Alessandria-Pro Vercelli; Novara-Como; riposa: Lecco.