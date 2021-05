Stamperia Alicese, agevole vittoria con Torino: 3-0

Rispettato il pronostico della vigilia, la Stamperia Alicese Pallavolo Santhià sbanca ed incamera tutta la posta in palio sul campo della Pallavolo Torino vincendo per 0-3 con parziali di tutto rispetto: 15-25, 17-25 e 16-25. Una gara a senso unico con i vercellesi in palla che hanno tenuto i padroni di casa a debita distanza in tutti i parziali a dimostrazione del gap che esiste tra le due formazioni. Una vittoria che consolida la classifica di Salussolia e soci e che incomincia a delinearsi a tre giornate dal termine della seconda fase, mettendo in luce la squadra della Scuola Pallavolo Biellese che ha battuto una favorita il Volley Novara con il punteggio di 3-0. La classifica prevede che tutte le squadre si portano in dote i punti fatti nella prima fase, per cui la situazione è la seguente: Pallavolo Santhià p.ti 38, Scuola Pallavolo Biellese 36, Volley Novara 31, San Paolo Torino 29, Polisportiva Venaria 21, Verbania 19, Volley Vercelli 15, Pallavolo Arona 12, Ovada e Cus Torino 10, Pallavolo Torino 3. Mercoledì prossimo, 2 giugno, alle ore 21, turno infrasettimanale del campionato, la Stamperia Alicese giocherà alla comunale, in casa, contro la Polisportiva Venaria, avversario ostico ma alla portata dei ragazzi allenati da Giribuola. Il calendario prevede poi per la Pallavolo Santhià la trasferta sabato prossimo contro il Cus Torino, ed infine l’ultima partita in casa, gara decisiva, contro la formazione della Scuola Pallavolo Biellese che prima dello scontro finale dovrà vedersela con Volley Vercelli e Pallavolo Arona. La prima classificata di questo girone giocherà la finale per il salto di categoria in serie B contro la prima classificata dell’altro girone al meglio delle tre gare, nel secondo girone la situazione vede il Fenera Chieri con 37 p.ti seguito da Racconigi a 33, Cuneo a 27 ed Alba a 25, seguono poi altre sette squadre. A seguito di queste classifiche la corsa per la serie B è ridotta ormai a 4 squadre, per il girone A se la giocano Stamperia Alicese e Scuola Pallavolo Biellese, per il girone B il Fenera Chieri 76 ed il Racconigi.