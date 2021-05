Piatti campione d'Italia Under 23

Lo spadista vercellese Enrico Piatti, in forza all'Aeronautica Militare, si è aggiudicato a Cassino il titolo italiano della categoria Under 23. Negli assoluti che si sono tenuti in terra laziale Piatti, nipote del grande maestro magiaro Victor Kulcsar, ha perso la semifinale contro l'esperto Paolo Pizzo 15-7. Quest'ultimo per la terza volta in carriera ha vinto lo scudetto di spada battendo in finale Enrico Garozzo 11-8. Per Enrico Piatti (19 anni), già oro ai Mondiali Under 17 di Torun nel 2019, un'altra bella soddisfazione. Il titolo italiano gli è stato conferito perchè miglior classificato della categoria Under 23.