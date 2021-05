Multimed, falsa partenza poi recupera sul Cus Torino: 3-1

Importante vittoria, la seconda consecutiva, per la formazione maschile del Multimed Volley Vercelli, che sul parquet amico della palestra Bertinetti, ha avuto la meglio sul team del Cus Torino (3 a 1). “Bene per il risultato – il pensiero dell’head coach vercellese Fabio Zimbaldi – un po’ meno per il gioco, soprattutto nella prima frazione dove abbiamo patito oltre misura in ricezione. Poi siamo riusciti a prendere le misure e la vittoria finale è stata più che meritata. Peccato solo per l'infortunio muscolare subito dalla nostra banda Simone Vincenzi, che difficilmente riuscirà a recuperare per la prossima gara”. Dopo un avvio di match in salita, dove hanno avuto la meglio gli ospiti (25 a 17), capitan Innocenti & C. hanno cambiato marcia e prima pareggiato i conti (25 a 22), poi messo la freccia e superato i torinesi (25 a 19). Avanti per due a uno è stato poi gioco semplice per i bicciolani conquistare il quarto parziale (25 a 13) ed archiviare la pratica. Mercoledì si torna in campo ed i vercellesi faranno visita al Volley San Paolo (fischio d'inizio fissato alle 21).