Mokaor si arrende con il San Mauro, con qualche rimpianto

Altra sconfitta per la formazione della Mokaor Vercelli che è stata superata sul proprio terreno, con il punteggio di 3 a 0, dalla compagine della Folgore Mescia San Mauro Torinese. Score pesante che castiga oltremisura le vercellesi, le quali non sono state ciniche al punto giusto sui finali di set, ceduti al fotofinish: 26 a 24 il primo e 28 a 26 il secondo. “Non stiamo esprimendo certamente la miglior pallavolo e la prestazione è stata sottotono – fa sapere l’head coach bicciolano Luca Gherardi – ma nonostante ciò ce la siamo giocata fino alla fine e con un pizzico di attenzione in più il risultato poteva essere diverso”. MVP della gara Prinetti, che ha totalizzato 15 punti, seguita da Leotta (8) e Zambotti (7). Da registrare purtroppo il grave infortunio alla spalla subito dalle giovane Zoe Patrucco che ha finito anticipatamente la stagione. Intanto mercoledì prossimo si torna in campo: le vercellesi saranno impegnate a Leinì, dove a partire dalle 19 affronteranno il team del Cargo Broker Academy. (foto Oddo)