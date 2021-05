Borgovercelli: quattro sberle all'Aygreville

Vittoria per entrambe le vercellesi nell'ottava giornata del girone A del campionato di Eccellenza con il Borgovercelli che rimane al terzo posto, mentre la LG Trino sale al quarto.

Al “Fortina e Zanoli” di Oleggio la LG Trino si è imposta per 1-0 col gol messo a segno da Ferrari al 75’. Mister Roberto Gioia ha schierato: Dinaro, Albino (dal 54’ Troplini), Laneve, Bussi, Baggio (dal 54’ Moracchiato), Francia, Coppola (dal 54’ Ferrari), Birolo, Cabrini, Brugnera (dal 62’ Veliu) e Misbah (dal 70’ Roncarolo). A disp. (Berruti, Pane, Battista e Giarola).

Al campo ”Aldo Vigino” il Borgovercelli si è invece sbarazzato dell'Aygreville per 4-1: vantaggio siglato da Negretti al 9’, raddoppio di Secci al 19’, terzo gol messo a segno da Rognone al 66’, mentre Dayne ha accorciato per il valdostani al 75’, prima che Nicolò Petrillo chiudesse il match all’89’. Da registrare l’espulsione di Bonel all’86’ tra gli ospiti.

Mister Gregory Moretto ha impiegato: Cantele, Cicogna (dall’81’ Canino), Negretti, Frascoia (dall’85’ Gallace), Graziano, Bertolone, Secci, Rossi, Pinelli (dall’85’ Russo), Rognone (dal 79’ N. Petrillo) e Bertola (dal 70’ Meo Defilippi). A disp. (Bonassi, Premoli, Gnemmi e Biano).

Gli altri risultati: Borgaro-La Biellese 0-2; Lucento-Atletico Torino 2-3; RG Ticino-Pro Eureka 2-1; ha riposato: Dufour Varallo. In settimana, nel recupero, la RG Ticino ha sconfitto la Dufour Varallo 4-1.

La classifica: RG Ticino p.ti 22; La Biellese 19; Borgovercelli 17; LG Trino 12; Aygreville 11; Pro Eureka 10; Borgaro e Oleggio 7; Atletico Torino 3; Lucento e Dufour Varallo 2.

Nella gara d’andata dei playoff di Serie C di calcio a cinque femminile le ragazze del Piemonte Sport sono state sconfitte in casa per 2-0 dall'Aosta 511. La gara di ritorno si giocherà domenica 6 giugno alle ore 18 ad Aosta.

