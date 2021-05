Inaugurazione del campo "Bozino"

Mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica, alle ore 15 si terrà l’inaugurazione del campo “Luigi Bozino” rimesso a nuovo dopo la ristrutturazione ad opera della società Diavoletticalcio Vercelli alla quale il Comune ha concesso in convenzione lo storico impianto di via Obbia fino al 30 giugno 2025.

La cerimonia si svolgerà nel contesto della manifestazione “Piccoli Diavoli” organizzata dal sodalizio del presidente Alessandro Scheda che prevede la disputa di sei tornei di calcio giovanile dal 2 al 13 giugno.

Si comincia mercoledì 2 al mattino alle ore 9 con la competizione riservata ai Primi Calci classe 2012. Sei le squadre partecipanti. Girone A: Casale, Diavoletticalcio e La Biellese. Girone B: Cameri, RG Ticino e Suno. Nel pomeriggio, dalle ore 15, di scena i Primi Calci della classe 2013. Girone A: Diavoletticalcio, La Biellese e RG Ticino. Girone B: Bulè Bellinzago, Casale e Suno.

Si proseguirà poi domenica 6 giugno. Al mattino in campo quattro squadre di Esordienti classe 2008 e al pomeriggio toccherà a quattro team degli Esordienti nati nel 2009.

Chiusura domenica 13 giugno con i Pulcini classe 2010 al mattino (sei compagini) e i Pulcini classe 2011 al pomeriggio (sei formazioni).