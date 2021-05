Pro Vercelli: riprogrammare con un nuovo allenatore?

Un quarto posto nel girone A di Serie C e l’uscita di scena al primo turno della fase nazionale dei playoff. Il bilancio della Pro Vercelli del nuovo corso del presidente Franco Smerieri sotto la regia del d.s. Alex Casella è sicuramente positivo. Fino a poche giornate dal termine del campionato i bianchi hanno lottato per la promozione diretta in B giocando un calcio aggressivo e piacevole. Nel momento chiave della stagione purtroppo si è messo di mezzo il Coronavirus che ha condizionato il rendimento di alcuni giocatori fondamentali. Contro l’Alto Adige la somma dei gol dei due incontri è risultata pari e ai quarti dei playoff sono approdati i sudtirolesi per via della miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare. Al “Druso” i bianchi hanno subito due gol nei primi minuti pagando anche l’assenza in difesa di Masi. La reazione finale non è bastata. Ora la società deve programmare il 2021/2022 facendo leva sua una buona ossatura, ma probabilmente con un nuovo allenatore visto che Francesco Modesto pare destinato altrove. Oggi è previsto un incontro proprio fra il tecnico calabrese e Casella. Per l'eventuale successore sulla panchina della Pro Vercelli in pole position ci sarebbe Luciano De Paola, ex Pergolettese.

2021 - Riproduzione riservata