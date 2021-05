Pro Vercelli: Modesto non sarà l’allenatore nella prossima stagione

Feancesco Modesto non sarà l'allenatore della Pro Vercelli nella prossima stagione. La notizia, già nell'aria da alcune settimane, è stata confermata oggi dalla società stessa che ha pubblicato un comunicato di ringraziamento e di congedo verso il mister: "La F.C. Pro Vercelli 1892 - si legge- ringrazia Mister Francesco Modesto per l'impegno, la serietà e la professionalità dimostrata durante tutta la stagione 2020/21, augurandogli il meglio dal punto di vista personale e professionale per il suo futuro. Buona fortuna Mister e grazie di tutto!"

Ora quindi per i dirigenti delle bianche casacche saranno giorni di trattative per portare a Vercelli un nuovo allenatore