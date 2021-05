La Coppa "Città di Vercelli" di bocce

Comincia il ciclo di festeggiamenti per i 50 anni di fondazione del Circolo sportivo Bellaria di Vercelli. Si parte ovviamente con una manifestazione bocciofila. Mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica, l’impianto di via Viviani ospiterà l’edizione numero 85 della Coppa “Città di Vercelli”. Si tratta della più importante manifestazione di bocce della provincia. In campo le coppie della categoria A. Le formazioni iscritte sono 42. Arriveranno giocatori da tutta la penisola. Gare eliminatorie sui campi della città.

“Per la prima volta ci saranno tutti i migliori profili perché non ci sono impegni di Coppa Europa – dice il presidente onorario del Csd Bellaria Giorgio Picco - E’ la prima competizione tradizionale che si disputa quest’anno, escluso il campionato”.

Si inizia alle ore 8,30. Spettacolo assicurato per gli appassionati.