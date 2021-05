Una giornata straordinaria all'Isola

Sport Day, il campionato nazionale Asi di stacco da terra organizzato dalla palestra New Vigor di Vercelli al campo dell’oratorio parrocchiale del rione Isola, ha colpito nel segno. L’iniziativa lanciata dalla neonata World Drug Free Powerlifting Federation Rules ha coinvolto i campioni di sollevamento pesi che Salvatore (Turi) Putrino, titolare della palestra, ha invitato in questa manifestazione all’aperto.

Domenica 23 maggio via Restano 127, sede del campetto dell’oratorio, c'è stato l'afflusso di più di 50 partecipanti.

Fra le donne ha trionfato Francesca Putrino, figlia di "Turi", prima assoluta con 110 chilogrammi alzati a soli 16 anni. Terzo posto per la pluricampionessa mondiale di Genova Susanna Perrone. Tra gli uomini il successo è andato a Casimiro Meli della Pro Vercelli Pesistica con 255 chili. Secondo Davide Giromini della New Vigor Vercelli con kg. 280. Terzo Guido Marangoni (New Vigor) con 170 chili. Quarto Samuele Fichera della New Vigor con 250 kg.

Ospite d'onore è stato il pluricampione mondiale Francesco Pellizzaro, grande amico di Salvatore Putrino. Tra i giudici c'era Mattia Ravasi. Presente Valter Cerrato, presidente della World Drug Free Powerlifting Federation Rules.

La competizione era valida quale qualificazione ai campionati europei e mondiali.

Si è esibito pure Bruno Putrino che a 74 anni ha sollevato 100 chili.

«Il bel tempo ci ha dato una mano - sottolinea con soddisfazione Salvatore Putrino - E' stata la ripartenza del nostro sport in questo lungo periodo condizionato dalla pandemia. Voglio ringraziare don Augusto Scavarda, parroco dell’Isola, che ci ha affiancato in questa iniziativa. E' stato uno spettacolo bellissimo particolarmente apprezzato dall'amico Cerrato".

Hanno presenziato anche Mimmo Catricalà, pluricampione mondiale Master, e il Cavaliere della Repubblica Carlo Olmo e l'assessore allo sport del Comune di Vercelli Mimmo Sabatino.

