Primo posto di classe per il trinese Demarchi

Primo posto bella classe GT Cup e sesto posto assoluto nella seconda prova del campionato italiano GT per il pilota trinese Luca Demarchi e la scuderia S.R.&R in Sicilia, a Pergusa, dove si è disputata la prima prova Endurance della stagione 2021. La stagione per il pilota trinese si fa intensa dopo che ha già disputato due prove in Germania e la prima italiana a Monza.

Demarchi ha gareggiato in squadra con Edoardo Barbolini e Nicholas Risitano, conquistando un ricco bottino, fatto appunto della sesta posizione assoluta e della prima nella GT Cup, con cui Demarchi torna dalla Sicilia dove si è disputata sull’autodromo di Pergusa, tracciato molto veloce, la seconda prova del campionato italiano GT con la serie Endurance. Demarchi ha corso sulla Ferrari 488 Challenge Evo della scuderia Ravetto & Ruberti, condividendola con Barbolini e Risitano.

Sabato sono andate in scena le prove libere e le qualifiche. Il team si è concentrato prevalentemente sulla gestione dei consumi e sul passo di gara. Una strategia azzeccata, infatti Demarchi è partito primo di classe e undicesimo assoluto. Demarchi era consapevole di aver fatto un buon lavoro, alla partenza non ha preso rischi gestendo gomme e freni. Dopo la prima ora ha passato la vettura a Barbolini e infine a Risitano. Tre ore corse con intelligenza che hanno permesso alla scuderia Ravetto & Ruberti di terminare sesta assoluta e prima della loro classe.

Il prossimo impegno per Luca Demarchi sulla Ferrari 488 Challenge Evo della scuderia Ravetto & Ruberti è vicino, sarà dal 4 al 6 giugno a Misano per la terza prova del campionato italiano GT con la serie Sprint, su un circuito che conosce molto bene, mentre il prossimo appuntamento per la serie Endurance sarà dal 2 al 4 luglio al Mugello.

Nella classifica assoluta del campionato italiano GT nella Endurance Demarchi conta 5 punti, mentre sono 20 quelli per la GT Cup Endurance. Infine nella GT Cup per la serie Sprint Demarchi a Monza aveva raggranellato 18 punti.

