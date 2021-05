Pioggia di medaglie per l'EquiGames Horse Club

Pioggia medaglie per i ragazzi della EquiGames Horse Club di Castell’Apertole nella tappa di Coppa Piemonte disputata in casa.

Nel Mounted Games Open quarto posto per le “Tigri e Giaguari” Marcella Bertolotti su Patrick, Chiara Caracciolo su Merridge e Federica Ilardi su Ruby. Nel Pony Games B3 primi i “Black Barries” Giulia Lombardino con Shakira, Miriam Pozzato con Johanna e Massimo Trotta con Waterloo, quarti i “Fucsia Fire” Virginia Lesquier su Chiro e Mattia Michelone su Wolf.

Nella Gimkana Jump in B2 quarti i “Fucsia Fire” Mattia Michelone e Wolf e Massimo Trotta e Vittoria, prime le “Black Berries” Virginia Lesquier con Chiro, Giulia Lombardino con Shakira e Miriam Pozzato con Johanna. Nella B1 seconde le “Fucsia Girls” Sofia Tardivo su Shakira e Viola Vivolo su Poppy.

Nella Gimkana 2 in B2 quarti i “Fucsia Fire” Mattia Michelone con Wolf e Massimo Trotta con Vittoria, prime le “Blacks Berries” Virginia Lesquier e Chiro, Giulia Lombardino e Shakira, Miriam Pozzato e Johanna. Nella B1 terzi i “Fucsia Boys” Daniele Barbero e Chiro, Lorenzo Celoria e Vittoria, Achille Gozzoli e Waterloo. Nella A1 terzi i “Fucsia Gnomi”: Alessia Formica e Tornado, Alessia Gremo e Nino. Secondo posto per i “Fucsia Mini” Francesca Argomenniè e Tornado, Cecilia Ronco e Sissy, Amedeo Toson e Shakira. Nella B1 ottavo posto per le “Fucsia Girls” Sofia Tardivo e Shakira, Viola Vivolo e Poppy.

La Gimkana Cross: primo posto in B2 per le “Blacks Berries” Virginia Lesquier con Chiro e Giulia Lombardino con Shakira, secondo posto per i “Fucsia Fire” Mattia Michelone su Wolf e Massimo Trotta su Vittoria.

