J&G La Scuderia brilla al Trofeo Primavera

Dopo l'annullamento della prima tappa è partito il “Trofeo Primavera”, che fa parte del circuito Coppa Piemonte 2021. I ragazzi della J&G La Scuderia di Cavaglià a Castell’Apertole hanno ottenuto ottimi risultati seguiti da coach Sabrina Trinelli nelle gare di Mounted Games, Ponygames e le varie discipline di Gimkana.

Nel Mounted Games Open Pro primo posto per la coppia Sara Vittoria Falco e Martina Mancini del C.I. dell’Alba, quarto per Davide Messina e Carlotta Gillio. Nell’Open terzo posto per la squadra formata da Samuele Gedda, Giulia Marcato e Giulia Gasco, quinto per Giorgia Bergamin e Francesca Oltolini.

Nell’Under 15 terzo posto per le Scudy Dark Lady Ginevra Gedda, Denise Marcato e Giada Pugliese dell’Equiland, quarto per gli Scudy Mix Alessandro Piccioni e Maddalena Mancini del C.I. Dell’Alba.

Nelle categorie club le atlete allenate da coach Martina Gianotti hanno portato a casa i seguenti risultati: in A2 bronzo per Lidia Turino, Eva Madrignano e Vittoria Boggio, nella A3 quinte Alice Praticò, Valeria Milanino e Luciana Milano, nella B3 terze Virginia Zublena e Viola Fassone. In Brevetto12 argento per Carlotta Finati e Nicole Barbuto e quinto posto per Erika Madrignano, Erica Murador e Simona Francesconi.

In Gimkana2, nella B1 argento per Carlotta Finati e Nicole Barbuto, quarte Erika Madrignano, Erica Murador e Simona Francesconi. Nella A2 quarte Lidia Turino, Eva Madrignano e Vittoria Boggio, in B2 individuale medaglia d’oro per Cristine Mancin, in A3 bronzo per Valeria Milanino e Luciana Milano.

La finale del “Primavera” sarà all’Horsebridge Club di None il 12 e 13 giugno.