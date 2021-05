"Adesso viene il difficile. Aiutiamo la società"

Gentile direttore,

sono nuovamente a chiederLe un po' di spazio per festeggiare il ritorno di Vercelli nel gotha dell'hockey su pista italiano. Una società (l'pHockey Vercelli) nata da poco meno di due anni che ha scalato in fretta le categorie vincendo entrambi i campionati disputati con il fiore all'occhiello della doppia conquista dei Trofei abbinati alla Coppa Italia sia della Serie A2 che della B.

Adesso inizia il difficile e non dimentichiamoci che siamo ancora in piena pandemia. Reperire i fondi necessari sarà un'impresa titanica per una città come Vercelli. Si dovrà evitare di farsi trasportare dall'entusiasmo del momento e concentrarsi su obiettivi via via crescenti, ma stando ben ancorati con i piedi per terra. Vorrei, e la società stessa vorrebbe, che tutti i tifosi di hockey bicciolani dessero manforte a questa squadra perchè come sempre affermato non è stata una scelta facile andare contro la vecchia società, ma è stata una scelta obbligata per rinverdire i vecchi fasti e non rischiare di perderli definitivamente.

Infine i ringraziamenti che sono d'obbligo. Eviterò di fare nomi, tanto si sanno, e soprattutto non vorrei dimenticare qualcuno. Quindi "Grazie a tutti e sempre Forza Vercelli".

Adriano Mognon, tifoso di Vercelli