La carica di Modesto: "Concentrati e cattivi"

Guardando il campo dalla sala stampa, viene ancora voglia di ripensare alla "remuntada" di domenica, troppo bella per archiviarla così in fretta. Comprensibilmente, invece, Francesco Modesto, in conferenza all’ora di pranzo, guarda avanti, (quasi) come se quella partita non ci fosse stata: “E’ tutto aperto, dobbiamo essere concentrati, cattivi, metterci grande attenzione e la testa giusta. Abbiamo due risultati su tre? I calcoli lasciano il tempo che trovano: per 95 minuti dovremo dare il meglio di noi stessi. Pericoli? Ovunque e in qualunque momento: sicuramente l'Alto Adige è una squadra molto strutturata, per cui bisognerà stare attenti sui calci piazzati”.

Problema non da poco, l’assenza di capitan Alberto Masi per squalifica: “Perdiamo un giocatore che là dietro ci dà tanto, anche in fase di impostazione, ma chi giocherà di sicuro non lo farà rimpiangere. Blaze nei tre di difesa? Domenica ci ha dato velocità, vedremo domani”.

La grande prova di carattere sciorinata (anche) domenica induce un cauto ottimismo: “Non è facile ribaltarla dopo che hai sbagliato un rigore e ti sei trovato sotto di un gol – conclude Modesto – invece la squadra ha dimostrato grande maturità e un'incredibile forza mentale. Non ci siamo disuniti, ma abbiamo continuato a giocare, così siamo riusciti a portare gli episodi dalla nostra parte”.

Modesto oltre a Masi non avrà a disposizione gli infortunati Mezzoni, Romairone e Secondo. In diffida ci sono Awua, Comi e Della Morte. Fra i sudtirolesi è squalificato Curto, mentre l'allenatore Stefano Vecchi è stato sospeso per un turno e seguirà il match dalla tribuna.

Alto Adige-Pro Vercelli, gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 26 maggio con inizio alle ore 17,30 allo stadio "Druso" di Bolzano (diretta Sky canale 255). Arbitrerà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti di linea saranno Mauro Dell'Olio di Molfetta e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto uomo: Eduart Pashuku di Albano Laziale. Alle bianche casacche basta il pareggio per accedere ai quarti di finale in virtù della vittoria per 2-1 maturata all'andata. L'Alto Adige invece per passare è obbligato a vincere, con qualsiasi risultato.

2021 - Riproduzione riservata