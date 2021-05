Gsd Canadà: rinnovata l'affiliazione con il Torino Fc Academy

Per la settima stagione consecutiva il Gsd Canadà Vercelli sarà una delle società affiliate al Torino Fc Academy. Il rinnovo dell'accordo (dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022) è stato sottoscritto nella sede del settore giovanile del Torino Fc dal presidente del Gsd Canadà Vercelli Paolo Sala e dal direttore dell'Academy granata Teodoro Coppola.

"Il progetto tecnico va avanti - hanno detto Coppola e Sala - per la soddisfazione di entrambi i sodalizi".

Martedì 1° giugno i tecnici del Torino Fc Academy saranno al campo "Renzo Maglione" di via Cantarana per una visita di ripartenza a tecnici, dirigenti e atleti. A settembre sono previsti due Open Day per i nati dal 2008 al 2016.