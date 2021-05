Pro Vercelli: pari dell'Under 17

Divisione della posta per gli Under 17 della Pro Vercelli nella quinta giornata di andata del girone 1 del campionato riservato alle società di Serie C. Al campo "Mario Ardissone" di via Vicenza la sfida con il Lecco è terminata 1-1 con reti di Messina al 3' per le bianche casacche e pareggio al 36' di Bosi per gli ospiti. Mister Stefano Melchiori ha schierato la seguente Pro Vercelli: Samarxhi (dal 46' Magliocco), Santi, Brollo (dal 75' Gullotta), Ferri, Scalia (dal 26' Perrelli), Gallina, Barale (dal 61' Bresciani), Gasparoni, Fimiano (dal 61' Romano), Petrassi (dal 61' Viberti) e Messina (dal 75' Amato). A disp. (Eusebione e Peritore).

Nell'altro match Alessandria e Novara hanno pareggiato 2-2. Classifica: Como p.ti 7 (gare giocate 3); Novara 4 (gare giocate 3); Alessandria 2 (gare giocate 2); Lecco 2 (gare giocate 2); Pro Vercelli 2 (gare giocate 4).