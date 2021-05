Artacrobatica Vercelli più volte sul podio

Grandi emozioni l'Asd Artacrobatica Vercelli che ha preso parte alle gare regionali di acrobatica e combinazioni al PalaGinnastica di Torino.

Primo posto per le giovanissime Fabiola Cuzzotti e Ginevra Restifo nei prima categoria duo Junior. Podio tutto Artacrobatica per le seconde categorie Junior: trionfo per il duo Mia Mazzetto-Veronica Tresoldi, secondo Delia Divdic-Matilde Vellini, terzo Veronica Tresoldi-Rachele Albertano. Nei Senior di prima categoria podio successo per Giulia Carrubba-Viola Vanacore e seconde sempre Viola Vanacore con Sofia D'Onghia. Affermazione anche per il duo Francesca Perugino-Noemi Esposito che già avevano brillato alla fase nazionali Fisac. A Torino hanno battuto le numerose avversarie classificandosi prime.

Sempre nella stessa categoria si piazzano quarte per pochi punti di differenza Lara Chiarello e Matilde Laurenti. Quinte Cristina Scarso e Matilde Vellini. Secondo posto per le ginnaste di quarta categoria Senior Elisabetta Longo e Irene Bosio. Nella stessa categoria Sara Caccavo con Morgana Greppi si sono distanziate pochissimo dalle avversarie. Sale sul podio anche il trio di quarta categoria Ginevra Arlone-Alessia Bonfante-Sonia Ruggiero.

La Asd Artacrobatica Vercelli continua a dimostrare grandissimo impegno e gli ottimi risultati sono anche merito del team di istruttori e delle coreografe che hanno preparato il corollario degli esercizi. Prossimo impegno è il campionato nazionale Uisp che si terrà a Cesenatico sabato 4 e domenica 5 giugno. Gli allenamenti proseguono nella palestra di corso Avogadro di Quaregna 39 a Vercelli.