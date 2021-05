All'Engas anche il titolo italiano

Superando 6-1 il Matera al PalaPregnolato l'Engas Hockey Vercelli nel match conclusivo della Final four ha vinto anche il titolo italiano di Serie A2 dopo aver ottenuto la promozione in A1 e portato a casa la Coppa Italia di categoria (sommata a quella della B). Una stagione indimenticabile e da incorniciare per la società del presidente Gianni Torazzo.