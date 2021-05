Una Pfv "corsara" con la Junior Basket Monferrato

Terza vittoria per la Pallacanestro Femminile Vercelli che sbanca anche il PalaFerraris di Casale battendo la Junior Basket Monferrato per 43-52 nella prima giornata di ritorno del girone A della Coppa del Centenario della Fip. Le cestiste vercellesi, in attesa del recupero esterno della terza di andata contro Arona Basket, si candidano seriamente per la conquista del primo posto, che significherebbe qualificazione automatica alla Final four. La partita di sabato, va detto, non è stata delle più esaltanti, giocata nella prestigiosa cornice del palasport casalese ma in un’atmosfera, per così dire, un po’ ovattata. Ne siano prova i soli nove falli fischiati contro la compagine di casa, a fronte dei diciannove a carico delle vercellesi, per fare un esempio. Forse le inquietudini vissute in settimana dalle ragazze di coach Bendazzi per il timore generato da una positività al Covid-19 di una di loro le ha condizionate non poco, impedendo di allenarsi serenamente e costringendole a saltare delle sedute di allenamento. Ne è uscita una gara un po’ sottotono, con le vercellesi che mettevano la testa avanti nel primo periodo sul 16-21. Nel secondo tempino si assisteva alla sagra degli errori, tanto che le squadre “pareggiavano” il quarto con un misero 8-8 che portava al 24-29 di metà partita, con vantaggio invariato per la Pfv. Quest’ultima, però, nella ripresa trovava le soluzioni giuste per allungare, con buone trame di gioco e buona difesa, mettendo dieci lunghezze fra sé e le avversarie: 33-43 al 30’, che avrebbe sostanzialmente mantenuto sino al 43-52 finale, amministrando il match. A propiziare il nuovo successo le solite Acciarino (+15 di valutazione) e Ansu (+14, 4 su 5 da due e 10 rimbalzi) oltra a una Deangelis in gran spolvero (+13 di valutazione) con Pollastro (10 punti) che sta tornando ai suoi livelli abituali. Buona comunque la prova corale della squadra a partire da Sara Leone e finire ad Adriana Coralluzzo. La Pfv guida la classifica del girone a punteggio pieno e potrà consolidare il primo posto allorché recupererà la sfida della terza giornata contro Arona Basket in data ancora da stabilirsi.

Tabellino Pfv: Acciarino p.ti 10, Bassani, Coralluzzo 6, Rey 2, S. Leone 6, Bertelegni, Pollastro 10, Ansu 8, G. Leone, Deangelis 10, Ronca e Lobascio.