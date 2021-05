Sconfitta esterna contro Isil Volley Almese

Sconfitta esterna per la formazione della Mokaor Vercelli che cede il passo al forte Isil Volley Almese (3 a 0). “Resta un po’ di rammarico – fanno sapere a fina gara i dirigenti vercellesi – perché con un pizzico di attenzione e cattiveria in più ce la potevamo giocare. Sicuramente hanno anche pesato le importanti assenze di Bertinazzi, Segnan e Mosso. Dobbiamo comunque voltare da subito pagina e pensare al prossimo impegno”. L'avvio di gara è positivo per le vercellesi, che si portano avanti 11 a 8. Le torinesi però grazie ad un filotto di servizi ribaltano il parziale a proprio favore, conquistando un break di otto punti (16 a 11), ma Leotta & C. non si danno per vinte e agguantano le padrone di casa sul 23 pari, quando un paio di leggerezze permettano alle locali di aggiudicarsi la prima frazione (25 a 23). Sulle ali dell'entusiasmo sono ancora le torinesi a conquistare secondo (25 a 19), terzo set (25 a 17) ed a chiudere il discorso.