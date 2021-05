Netta vittoria per la formazione maschile contro il Pt Fisiosport

Netta vittoria per la formazione maschile del Multimed Volley Vercelli, che sul parquet amico della palestra Bertinetti, ha avuto la meglio sul team del Pt Fisiosport (3 a 0). “Sono molto soddisfatto – il pensiero dell’head coach vercellese Fabio Zimbaldi – perché siamo riusciti a fare quanto preparato durante gli allenamenti settimanali. Primo set a parte dove conducevamo per 24 a 16 ed a causa di un black-out nel finale, abbiamo permesso agli avversari di avvicinarsi pericolosamente, nei restanti abbiamo controllato senza troppi patemi. Questa vittoria, oltre al morale, ci permette di guadagnare delle posizioni in graduatoria generale. Bene così”. Dopo un avvio di gara equilibrato in cui le due formazioni si studiano, sono i vercellesi che conquistano un break di vantaggio e si aggiudicano il primo parziale (25 a 20). Stessa musica nel secondo con i padroni di casa che con cinismo riescono ad avere la meglio ed a bissare (25 a 22). Avanti per due a zero, è gioco semplice per capitan Innocenti & C. aggiudicarsi la terza frazione (25 a 17) ed archiviare la pratica.