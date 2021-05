La Stamperia Alicese vola con il San Paolo

Archiviata anche la pratica San Paolo Torino. La Stamperia Alicese Pallavolo Santhià ha battuto fra le mura amiche della palestra "Citta" la formazione torinese con il classico 3-0 con parziali di 25-18, 25-22 e 25-15. Gli ospiti hanno mantenuto il ritmo dei padroni di casa sempre e solo nella prima parte dei set. La Stamperia Alicese invece dalla metà dei parziali in poi ha innescato il turbo, messo la pressione giusta per chiudere le frazioni e la gara. Coach Cristiano Giribuola schiera Fenoglietto in banda, Mangaretto opposto, al centro il duo Salussolia-Bor, in banda Cravera e Romanello, libero il rientrante Pagliasso. In panchina Delodi, Papa, Pissinis, Marello e Pittaluga. Il San Paolo lotta pallone su pallone solo nel secondo parziale mettendo in difficoltà Salussolia e soci, si porta anche in vantaggio 20-21 ma sono i santhiatesi che rialzano la testa e l’orgoglio raggiungendo gli ospiti sul 22-22 e sulla scia dell’entusiasmo chiudono il set 25-22.

"Si vive di gara in gara – commenta il d.s. della Pallavolo Santhià Ivano Salussolia – Gli avversari non li conosciamo in quanto sono quelli degli altri gironi di Serie C. Più punti si fanno meglio sarà il piazzamento per la terza e ultima fase".

La Stamperia rimane quindi salda in vetta al girone in vista dei prossimi incontri.

