I Vercelli Rices sono costretti alla resa

I Vercelli Rices dopo la serie vincente, inanellano la terza sconfitta consecutiva nel girone A del campionato maschile di Serie C Silver. Alla palestra Bertinetti vince la capolista Arona per 68-60 mettendo in discussione la partecipazione dei cestisti vercellesi allo spareggio per la promozione in C Gold. L'Arona è sicuramente un brutto cliente, super attrezzato e costruito come il Bea Chieri senza badare a spese. I ragazzi di coach Galdi hanno cercato di cambiare le carte in tavola. Ci sono riusciti per mezza partita, conquistando anche un minuscolo vantaggio, poi il calo nel terzo tempino. L’inizio fa ben sperare: immediato 5-0, rintuzzato da Arona che mette la freccia nel finale di quarto chiudendo sul 21-16. Il secondo periodo è il migliore dei padroni di casa che guidati da Raise e Morello scalano lo svantaggio si portano sul 29-28, mentre i lacustri sbagliano parecchie conclusioni insistendo un po' troppo sul tiro da tre punti. All’intervallo parità assoluta 34-34. Al ritorno sul parquet gli ospiti reagiscono dominando i rimbalzi offensivi. L'effetto è istantaneo con un parziale di 8-2. E qui si decide la gara, entra Realini, fino a quel momento poco utilizzato. Il suo ingresso spariglia la contesa: due bombe consecutive e per i Vercelli Rices il solco che li divide dall'Arona diventa inaccessibile (al 30’ 51-42). C’è ancora qualche fiammata. Morello, Raise e Giromini provano a riavvicinarsi (al 34’ 49-56), ma ogni volta l'Arona trova il canestro giusto per controllare la situazione. Ora i Vercelli Rices si giocheranno tutto nel prossimo turno con il Rivarolo.

Tabellino Vercelli Rices: Morello p.ti 22, Gagnone, Giordano 4, Raise 12, Provera ne, Reiser 4, Giromini 3, Vercellone, Martinotti 9 e Ghezzi 6. Cattaneo non entrato.

