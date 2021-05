Borgovercelli e LG Trino vanno a bersaglio

Vittorie con lo stesso risultato per le vercellesi nella settima giornata del girone A di Eccellenza 2020/2021. La LG Trino al “Roberto Picco” ha superato il Lucento per 2-1, il Borgovercelli si è imposto sul campo della Pro Eureka per 2-1.

Sul campo di casa i trinesi hanno battuto il Lucento per 2-1. Mister Roberto Gioia per la LG Trino ha schierato: Mastrorillo, Albino, Laneve, Bussi, Baggio, Pane, Coppola (dal 40’ Berruti), Misbah (dal 56’ Troplini), Cabrini, Bissacco (dall’87’ Ferrari) e Brugnera (dall’87’ Roncarolo). A disp. (Zannotti, Bouchefra, Moracchiato, Giarola e Sylla).

I vercellesi rimangono in dieci al 40’ per l’espulsione del portiere Mastrorillo, situazione che costringe Gioia a togliere Coppola per inserire il secondo portiere Berruti. Gol del vantaggio trinese siglato da Cabrini al 42’, torinesi in dieci a inizio ripresa per il rosso a Fiolo, pareggio del Lucento messo a segno da Sbriccoli al 78’, gol vittoria siglato da Cabrini all’83’. Da segnalare il penalty fallito da Bissacco all’85’.

Vittoria esterna per i borghini che si sono imposti per 2-1 in casa della Pro Eureka: vantaggio siglato da Pinelli su rigore al 21’, raddoppio di Secci al 27’, per i torinesi gol di Niada al 66’.

Mister Gregory Moretto per il Borgovercelli ha mandato in campo: Cantele, Premoli, Gnemmi (dal 62’ Negretti), Frascoia, Bertolone, Biano (dal 65’ Miglietta), Secci, Gallace, Pinelli (dall’82’ Rognone), Rossi e N. Petrillo (dall’84’ Cicogna). A disp. (Bonassi, Bertola, Gado, Verbano e Russo).

Gli altri risultati: Atletico Torino-RG Ticino 0-1; Dufour Varallo-Borgaro 0-1; La Biellese-Oleggio 5-0; ha riposato: Aygreville.

Mercoledì scorso nel recupero la RG Ticino ha sconfitto per 2-0 il Borgaro.

La classifica: RG Ticino* e La Biellese p.ti 16; Borgovercelli 14; Aygreville 11; Pro Eureka 10; LG Trino 9; Borgaro e Oleggio 7; Dufour Varallo* e Lucento 2; Atletico Torino 0.

N.B.: *una partita in meno.

Mercoledì 26 maggio alle ore 20,30 a Romentino si giocherà il secondo recupero del girone A, RG Ticino-Dufour Varallo.

Nella settima giornata del campionato di Serie C femminile di calcio a cinque il Piemonte Sport sul campo del Dorina ha perso 3-2. Mister Elia Pettinato ha schierato dall’inizio Pettinato, Borando, Ossola, Spina e Candida, per poi inserire Spatola, Capuano, Cortese, Ettori, Gulli, Andreo e Giani. In gol per le vercellesi Borando e Candida.

2021 - Riproduzione riservata