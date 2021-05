Pro Vercelli-Alto Adige: designato l'arbitro

Sarà Luigi Carella della sezione di Bari l'arbitro dell'incontro Pro Vercelli-Alto Adige in programma domenica 23 maggio alle ore 15,30 allo stadio "Silvio Piola" e valido per la gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Carella in questa stagione ha diretto le bianche casacche in trasferta a Livorno. I padroni di casa, che sono retrocessi in D, vinsero 2-1. Assistenti di linea saranno Paolo Laudato di Taranto e Francesco Rizzotto di Roma. Quarto uomo: Enrico Maggio di Lodi. La sfida sarà trasmessa in diretta da RaiSport.

Intanto il giudice sportivo della Lega Pro Pasquale Marino, dopo aver esaminato i rapporti arbitrali delle gare dei playoff di mercoledì 19 maggio, ha squalificato per una giornata Giacomo Gigliotti dello staffa tecnico della Pro Vercelli. Al tesserato anche 500 euro di ammenda. Multa di 500 euro alla Juventus B "perché propri tesserati danneggiavano le strutture della panchina loro riservata nel campo per destinazione (r.c.c., obbligo risarcimento se richiesto)".